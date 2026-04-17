Одеса переграла Авіа-Грейд Константу, Мотор розгромив Карпати у перших матчах 13 туру Суперліги

У п'ятницю, 17 квітня, відбулись перші матчі 13-го туру чоловічої Суперліги з гандболу.

Одеса змогла перемогти Авіа-Грейд Константу, маючи перевагу по забитим м'ячам і в першому, й в другому таймі. Запорізька команда залишилася на п'ятій позиції після цього матчу.

Мотор не залишив шансів ужгородським Карпатам та вів гру з розгромним рахунком у всіх двох таймах. Київський Спартак зумів втримати перевагу над полтавською Динамо-Академією, а Донбас переграв Хмельницький з різницею у 7 забитих м'ячів за підсумками гри.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

13 тур, 17 квітня

Авіа-Грейд-Константа – Одеса 31:39 (13:18)

Мотор – Карпати 50:14 (24:7)

Спартак-Київ – Динамо-Академія 33:25 (18:11)

Хмельницький – Донбас 27:34 (11:14)

Матчі-відповіді відбудуться завтра, 18 квітня.

Нагадаємо, що запорозький Мотор достроково став чемпіоном України з гандболу сезону-2025/26 після 12-го туру. Для Мотора цей титул став 14-м в історії клубу.