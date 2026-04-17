Одеса переграла Авіа-Грейд Константу, Мотор розгромив Карпати у перших матчах 13 туру Суперліги

Микола Літвінов — 17 квітня 2026, 22:21
У п'ятницю, 17 квітня, відбулись перші матчі 13-го туру чоловічої Суперліги з гандболу.

Одеса змогла перемогти Авіа-Грейд Константу, маючи перевагу по забитим м'ячам і в першому, й в другому таймі. Запорізька команда залишилася на п'ятій позиції після цього матчу.

Мотор не залишив шансів ужгородським Карпатам та вів гру з розгромним рахунком у всіх двох таймах. Київський Спартак зумів втримати перевагу над  полтавською Динамо-Академією, а Донбас переграв Хмельницький з різницею у 7 забитих м'ячів за підсумками гри.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
13 тур, 17 квітня

Авіа-Грейд-Константа  – Одеса 31:39 (13:18)

Мотор  – Карпати  50:14 (24:7)

Спартак-Київ – Динамо-Академія  33:25 (18:11)

Хмельницький – Донбас 27:34 (11:14)

Матчі-відповіді відбудуться завтра, 18 квітня.

Нагадаємо, що запорозький Мотор достроково став чемпіоном України з гандболу сезону-2025/26 після 12-го туру. Для Мотора цей титул став 14-м в історії клубу.

Суперліга з гандболу

Мотор достроково став чемпіоном Суперліги, повторивши рекорд України
Мотор знову розгромив Динамо-Академію, Карпати вдруге поступилися Спартаку в 12 турі Суперліги
Мотор розгромив Динамо-Академію, Карпати поступилися Спартаку в 12 турі Суперліги
Мотор вдруге розбив Авіа-Грейд, Спартак знову обіграв Хмельницький в 11 турі Суперліги
Спартак Київ зумів дотиснути Хмельницький, Мотор розгромив Авіа-Грейд-Константу в 11 турі Суперліги

