Одеса переграла Донбас та достроково здобула "срібло" Суперліги: інші результати 14 туру

У п'ятницю, 1 травня, відбулися перші матчі 14 туру чоловічої Суперліги України з гандболу.

Так, Мотор обіграв столичний Спартак. Як відомо, запорізький клуб достроково оформив чемпіонство ще після 12 туру.

Водночас срібним призером вже гарантована стала Одеса, яка у серії пенальті переграла Донбас.

В інших зустрічах Авіа-Грейд-Константа здобула перемогу над Хмельницьким, а Карпати дотиснули полтавське Динамо.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

14 тур, 1 травня

Мотор – Спартак Київ 45:17 (19:7, 24:10)

Авіа-Грейд-Константа – Хмельницький 31:29 (15:14, 12:13)

Одеса – Донбас 38:37 (17:13, 21:14)

Карпати Ужгород – Динамо Полтава 28:24 (15:10, 13:14)

Напередодні стало відомо, що Європейська федерація з гандболу (EHF) дозволила російським та білоруським атлетам віком до 21 року брати участь у самостійно організованих товариських міжнародних турнірах.