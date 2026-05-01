Одеса переграла Донбас та достроково здобула "срібло" Суперліги: інші результати 14 туру
У п'ятницю, 1 травня, відбулися перші матчі 14 туру чоловічої Суперліги України з гандболу.
Так, Мотор обіграв столичний Спартак. Як відомо, запорізький клуб достроково оформив чемпіонство ще після 12 туру.
Водночас срібним призером вже гарантована стала Одеса, яка у серії пенальті переграла Донбас.
В інших зустрічах Авіа-Грейд-Константа здобула перемогу над Хмельницьким, а Карпати дотиснули полтавське Динамо.
Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
14 тур, 1 травня
Мотор – Спартак Київ 45:17 (19:7, 24:10)
Авіа-Грейд-Константа – Хмельницький 31:29 (15:14, 12:13)
Одеса – Донбас 38:37 (17:13, 21:14)
Карпати Ужгород – Динамо Полтава 28:24 (15:10, 13:14)
Напередодні стало відомо, що Європейська федерація з гандболу (EHF) дозволила російським та білоруським атлетам віком до 21 року брати участь у самостійно організованих товариських міжнародних турнірах.