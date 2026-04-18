Одеса, Спартак-Київ і Донбас здобули перемоги в 13 турі Суперліги, ще один розгром від Мотора

У суботу, 18 квітня, відбулись матчі-відповіді 13-го туру чоловічої Суперліги України з гандболу.

Донбас повторно обіграв Хмельницький, а Спартак-Київ і Одеса знову виявилися сильнішими за полтавське Динамо та Авіа-Грейд-Контанта відповідно. Мотор, як і напередодні, розгромив ужгородські Карпати.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

13 тур, 18 квітня

Хмельницький – Донбас – 28:39 (15:17, 13:22)

Спартак-Київ – Динамо Полтава – 31:24 (17:12, 14:12)

Авіа-Грейд-Константа – Одеса – 25:36 (13:22, 12:14)

Мотор – Карпати Ужгород – 41:15

Нагадаємо, що запорозький Мотор достроково став чемпіоном України з гандболу сезону-2025/26 після 12-го туру. Для Мотора цей титул став 14-м в історії клубу, що є повторенням рекорду чемпіонатів України, співвласником якого також є ЗТР.