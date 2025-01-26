Хорватія та Єгипет вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу з гандболу, Ісландія залишилася поза бортом плейоф

У неділю, 26 січня, відбулися останні матчі основного етапу та етапу невдах чемпіонату світу з гандболу 2025 року.

В основному етапі залишалася інтрига в Групі 4, де одразу три команди (Хорватія, Ісландія, Єгипет) мали по 6 очок та претендували на місце в чвертьфіналі.

І хоча всі вони виграли свої поєдинки, за рахунок кращих результатів в особистих зустрічах далі пройшли Хорватія та Єгипет – для Ісландії турнір завершився.

Читайте також : ЗСУ ліквідували російського гандболіста

У Групі 3 все вирішилося в минулому турі, коли Бразилія приєдналася до Португалії в плейоф.

В етапі невдах США та Японія виграли свої матчі з Бахрейном та Кубою відповідно.

Чемпіонат світу з гандболу-2025

Основний етап, 26 січня

Група 3

Португалія – Чилі 46:28 (22:17, 24:11)

Іспанія – Бразилія 25:26 (13:14, 12:12)

Норвегія – Швеція 29:24 (16:11, 13:13)

Група 4

Ісландія – Аргентина 30:21 (15:10, 15:11)

Кабо-Верде – Єгипет 24:31 (13:14, 11:17)

Хорватія – Словенія 29:26 (15:15, 14:11)

Етап невдах, 26 січня

Японія – Куба 14:11, 18:12)

Бахрейн – США 28:30 (14:15, 14:15)

У плейоф вийшли вісім найсильніших збірних, які за олімпійською системою, на вибування, змагатимуться за титул чемпіона світу.

Також свій турнір проходить в аутсайдерів попереднього етапу. Вони розіграють 25-32 місця та борються за Президентський кубок.

Нагадаємо, що вчора стало відомо про смерть триразового чемпіона світу з гандболу та легенди однієї з європейських збірних.