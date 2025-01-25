Помер триразовий чемпіон світу з гандболу

Пішов з життя легендарний для Румунії гандболіст Корнель Оцеля.

Про це повідомило видання GSP.ro.

Колишньому спортсмену було 84 роки.

Разом зі збірною своєї країни він тричі перемагав на чемпіонатах світу (1961, 1964 та 1970). На турнірі 1967 року збірна Румунії з ним у складі стала бронзовим призером. За збірну Корнель зіграв 92 рази, забив 147 голів.

У складі Стяуа ставав тріумфатором Кубку Європейських чемпіонів сезону-1967/68. Через 9 років привів Стяуа до перемоги у цьому турнірі в якості тренера.

Також очолював національну збірну. Під його керівництвом Румунія виграла бронзові медалі ЧС-1990.

У 1970 році Оцелеа отримав пропозицію стати гравцем-тренером у західнонімецькій гандбольній команді Зюдбадішер. Комуністичний режим відмовив йому в такій можливості.

Нагадаємо, пішов у засвіти легендарний грецький футболіст Міміс Домазос, який 15 років був капітаном Панатінаїкоса.