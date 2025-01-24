Інтрига в Групі 4, Бразилія вперше в історії кваліфікувалася до 1/4 фіналу ЧС з гандболу

У п'ятницю, 24 січня, чемпіонат світу з гандболу 2025 року продовжився вісьмома матчами.

В основному етапі турніру пройшли шість поєдинків, один з яких подарував ще одного учасника чвертьфіналу.

Це Бразилія обіграла Швецію 27:24 та вперше в своїй історії опинилася у вісімці найкращих команд світу.

Португалія, яка ще в минулому турі гарантувала собі місце в 1/4 фіналу, залишається непереможною, здолавши Іспанію.

Також у Групі 3 Норвегія перемогла Чилі, але їхній результат вже мало на що впливає.

У Групі 4 за чвертьфінал ЧС-2025 змагаються три збірні: Хорватія, Єгипет та Ісландія.

Причому ситуація стала гарячішою після перемоги "картатих" над ісландцями. Тепер в усіх трьох команд по 6 очок перед останнім туром.

Також продовжується боротьба за 25-32 місця в Етапі невдах, де Японія перемогла Бахрейн, а США вирвали перемогу над Кубою.

Чемпіонат світу з гандболу-2025

Основний етап, 24 січня

Група 3

Іспанія – Португалія 29:35 (16:15, 13:20)

Швеція – Бразилія 24:27 (9:14, 15:13)

Чилі – Норвегія 22:39 (11:17, 11:22)

Група 4

Аргентина – Кабо-Верде 30:26 (14:14, 16:12)

Єгипет – Словенія 26:25 (16:14, 10:11)

Хорватія – Ісландія 32:26 (20:12, 12:14)

Етап невдах, 24 січня

Група 2

Японія – Бахрейн 31:27 (13:13, 18:14)

США – Куба 27:26 (14:15, 13:11)

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Нагадаємо, що на чемпіонаті світу беруть участь 32 команди, 24 найсильніші з яких пройшли до основного етапу турніру, де були поділені на 4 групи по 6 команд.

На цьому етапі команди змагаються за 1-2 місця у підсумковій турнірній таблиці, які виведуть їх до чвертьфіналу.

У плейоф вийдуть вісім найсильніших збірних, які за олімпійською системою, на вибування, змагатимуться за титул чемпіона світу. Варто зазначити, що до основного етапу збірні пройшли з очками, які здобули на попередньому етапі в іграх зі збірними, які також пройшли далі.

Також свій турнір проходить в аутсайдерів попереднього етапу. Вони розігрують 25-32 місця та борються за Президентський кубок.