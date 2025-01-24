Інтрига в Групі 4, Бразилія вперше в історії кваліфікувалася до 1/4 фіналу ЧС з гандболу
У п'ятницю, 24 січня, чемпіонат світу з гандболу 2025 року продовжився вісьмома матчами.
В основному етапі турніру пройшли шість поєдинків, один з яких подарував ще одного учасника чвертьфіналу.
Це Бразилія обіграла Швецію 27:24 та вперше в своїй історії опинилася у вісімці найкращих команд світу.
Португалія, яка ще в минулому турі гарантувала собі місце в 1/4 фіналу, залишається непереможною, здолавши Іспанію.
Також у Групі 3 Норвегія перемогла Чилі, але їхній результат вже мало на що впливає.
У Групі 4 за чвертьфінал ЧС-2025 змагаються три збірні: Хорватія, Єгипет та Ісландія.
Причому ситуація стала гарячішою після перемоги "картатих" над ісландцями. Тепер в усіх трьох команд по 6 очок перед останнім туром.
Також продовжується боротьба за 25-32 місця в Етапі невдах, де Японія перемогла Бахрейн, а США вирвали перемогу над Кубою.
Чемпіонат світу з гандболу-2025
Основний етап, 24 січня
Група 3
Іспанія – Португалія 29:35 (16:15, 13:20)
Швеція – Бразилія 24:27 (9:14, 15:13)
Чилі – Норвегія 22:39 (11:17, 11:22)
Група 4
Аргентина – Кабо-Верде 30:26 (14:14, 16:12)
Єгипет – Словенія 26:25 (16:14, 10:11)
Хорватія – Ісландія 32:26 (20:12, 12:14)
Етап невдах, 24 січня
Група 2
Японія – Бахрейн 31:27 (13:13, 18:14)
США – Куба 27:26 (14:15, 13:11)
Нагадаємо, що на чемпіонаті світу беруть участь 32 команди, 24 найсильніші з яких пройшли до основного етапу турніру, де були поділені на 4 групи по 6 команд.
На цьому етапі команди змагаються за 1-2 місця у підсумковій турнірній таблиці, які виведуть їх до чвертьфіналу.
У плейоф вийдуть вісім найсильніших збірних, які за олімпійською системою, на вибування, змагатимуться за титул чемпіона світу. Варто зазначити, що до основного етапу збірні пройшли з очками, які здобули на попередньому етапі в іграх зі збірними, які також пройшли далі.
Також свій турнір проходить в аутсайдерів попереднього етапу. Вони розігрують 25-32 місця та борються за Президентський кубок.