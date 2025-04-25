Мотор достроково здобув чемпіонський титул Суперліги

Запорізький Мотор втринадцяте поспіль здобув звання чемпіона у чемпіонаті України з гандболу.

Запорізька команда виграла два перенесені матчі з Донбасом з рахунком 50:22 й 40:29 і заробила 72 очки у турнірній таблиці чемпіонської групи, випереджаючи найближчого переслідувача Одесу на 12 балів.

За чотири тури до завершення сезону Одеса може лише зрівнятися з Мотором за очками, якщо запоріжці програють усі матчі, а "моряки" - виграють всі свої. Проте Мотор випереджає одеситів за підсумками особистих зустрічей та буде вище за Одесу у випадку рівності очок.

Завдяки цьому Мотор став чемпіоном України втринадцяте поспіль. Востаннє переможцем Суперліги була інша команда у сезоні-2011/12, коли титул здобуло Динамо Полтава.

Рекордсменом чемпіонату України з гандболу серед чоловіків залишається ЗТР, який припинив своє існування у 2022 році - 14 титулів.

Нагадаємо, що кілька днів тому жіноча збірна України дізналася суперниць у відборі на Євро-2026