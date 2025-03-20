Жіноча збірна України дізналася суперниць у відборі на Євро-2026

Сьогодні, 20 березня, в румунському місті Клуж-Напока жіноча збірна України дізналася суперників у відборі на Євро-2026, яке вперше приймуть п’ять країн: Польща, Румунія, Чехія, Словаччина та Туреччина.

Команди цих країн потрапили у фінальну частину автоматично. Як і призери минулого Євро – Норвегія, Данія та Угорщина.

Отже, з 24-х перепусток вакантними залишились 16.

За них поборються 24 збірні, які були розподілені на чотири кошики по шість команд.

На жаль, наша команда опустилася до третього кошика, що в рази ускладнює потрапляння до фінальної частини. Принаймні з перших двох місць – сьогодні це виглядає нереальним завдання. Проте залишається варіант з проходом з третьої позиції. Варіант стати однієї з чотирьох найкращих команд серед третіх у групі здається єдиним способом, щоб дістатися Євро-2026.

Отже "синьо-жовті" отримали в суперники: Сербію, Литву та Швецію.

Також визначилися базові дати матчів кваліфікації на чемпіонат Європи: 15-19 жовтня 2025 року; 4-8 березня та 8-12 квітня 2026-го.

Катастрофічний регрес збірної став наслідком роботи керівників Федерації гандболу України і мовчазну згоду з перебігом подій Міністерства спорту. Жіночу збірну очолює досвідчений за віком, але не за здобутками Борис Чижов, виконуючи свою роль лише формально.

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Один з яскравих прикладів: нещодавній Євро-2024, під час якого одіозний президент ФГУ Андрій Мельник відправив Чижова під час матчу у кінець лавки запасних, щоб власноруч керувати діями національної збірної.

У результаті Україна отримала дві надрозгромні поразки та програла Ісландії, яка ніколи не перемагала на такому рівні в історії (яка, власна, і витіснила нашу команду з комфортного другого кошику посіву).

Безвиграшна серія збірної України нараховує вже понад десять матчів. У нещодавніх матчах з Угорщиною українки знову поступились розгромно – 26:39 та 16:35. І якщо склад гравців постійно змінюється, то керівний апарат залишається без змін.