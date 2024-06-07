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Мотор розгромив Донбас, Одеса впевнено перемогла Ізмаїл: результати 10 туру чемпіонату України

Микола Дендак — 7 червня, 19:30
Мотор розгромив Донбас, Одеса впевнено перемогла Ізмаїл: результати 10 туру чемпіонату України

У п'ятницю, 7 червня, відбулися 4 матчі останнього 10 туру ІІ етапу чемпіонату України з гандболу.

Зокрема, у групі А Одеса впевнено перемогла Ізмаїл з рахунком 45:21. Ще більшого розгрому своїм суперникам завдав Мотор, здолавши Донбас з результатом 45:18.

У групі Б обійшлося без тотальних розгромів, ХНУ-ДЮСШ та СКА-ШВСМ здолали СКА-Львів та Карпати-ШВСМ відповідно. Проте варто відзначити "суху" перемогу СКА-ШВСМ над ужгородцями з рахунком 10:0.

Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга ІІ етап
10 тур, 7 червня
Група Б за 5-8 місця

СКА-ШВМС Карпати-ШВСМ 10:0 (0:0)

ХНУ-ДЮСШ 1 СКА-Львів 34:27 (15:12)

Група А

Мотор — Донбас 45:18 (21:8)

Одеса — Ізмаїл 45:21 (25:11)

Група А (за 1-4 місця): Мотор (Запоріжжя), Одеса (Одеса), Донбас (Донецька область), Ізмаїл (Ізмаїл).

Група Б (за 5-8 місця): СКА-ШВСМ (Київ), ХНУ-ДЮСШ 1 (Хмельницький), Карпати (Ужгород), СКА-Львів (Львів).

Зазначимо, що чемпіоном вдванадцяте поспіль став Мотор. Одеса гарантувала собі друге місце, а Донбас завершить сезон на третій сходинці.

Нагадаємо, раніше Мотор розгромив Донбас та виграв Кубок України.

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