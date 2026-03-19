Підпалював автомобілі Сил оборони: СБУ затримала гравця українського клубу

Олександр Булава — 19 березня 2026, 22:43
Підпалював автомобілі Сил оборони: СБУ затримала гравця українського клубу
Служба безпеки України у Запоріжжі затримала гравця місцевої команди з гандболу, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Гандболіст на замовлення ФСБ (Федеральної служби безпеки Російської Федерації) здійснив підпал автомобілів Сил оборони на території СТО, де військові позашляховики проходили ремонт після виконання бойових завдань.

Наразі спортсмену повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період (за попередньою змовою);
  • умисне знищення або пошкодження майна

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше Служба безпеки України запобігла теракту, який планував вчинити боєць ММА зі Львова за вказівками ФСБ.

Гандбол

Гандбол

