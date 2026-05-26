Три гравчині збірної України стали віцечемпіонками Кубку Європейської гандбольної федерації

Три гравчині збірної України Анастасія Лазорак, Каріна Соскида та Ірина Компанієць дійшли до фіналу Кубку Європейської гандбольної федерації у складі словацької команди Ювента, але поступилися іспанському клубу Гуардес.

Ювента програла це протистояння за сумою двох матчів. У першій грі команда із Михаловце програла іспанкам з рахунком 20:24. Соскида тоді відзначилася трьома голами. У матчі-відповіді Гуардес не збавив концентрації та повторно переміг Ювенту вже з рахунком 29:24.

Кубок Європейської гандбольної федерації

Фінал, матч-відповідь, 24 травня

Гуардес – Міхаловце 29:24 (14:8)

(за сумою двох матчів – 53:44)

У вирішальному поєдинку жодна з українок не змогла допомогти своїй команді результативними кидками, завершивши гру з нулем у графі забитих м'ячів.

Нагадаємо, напередодні відбулося жеребкування попереднього раунду жіночого чемпіонату Європи з гандболу 2026 року. Збірна України потрапила до групи E, де зіграє з Францією, Польщею та Фарерськими островами.

Саме Євро пройде з 3-го по 20 грудня 2026. Матчі Групи Е пройдуть в польському Катовіце.