Російським та білоруським гандболістам віком до 21 року дозволено брати участь у товариських турнірах

Європейська федерація з гандболу (EHF) дозволила російським та білоруським атлетам віком до 21 року брати участь у самостійно організованих товариських міжнародних турнірах.

Про це повідомляється у заяві організації.

Для організації таких матчів федерації РФ та Білорусі з гандболу мають переконатися, що в країні, у якій будуть заплановані товариські зустрічі, не діють відповідні обмеження.

"Молодіжні збірні Росії та Білорусі (маються на увазі всі команди вікової категорії до 21 року включно) мають право організовувати та брати участь у самостійно організованих товариських матчах і турнірах. Отже, федерації Росії та Білорусі можуть офіційно з'ясувати, в яких країнах не діють обмеження, і проводити там товариські матчі та турніри".

Виконавчий комітет EHF стверджує, що рішення про допуск російських та білоруських спортсменів ґрунтувалося на рекомендаціях Міжнародного олімпійського комітету.

"Виконавчий комітет Європейської федерації гандболу (EHF EXEC) взяв до відома підхід IHF (який ґрунтувався на рекомендаціях МОК і вже був доведений IHF до відома своїх членів) та затвердив його для потенційних матчів, що відбуватимуться в межах юрисдикції Європейської федерації гандболу".

У заяві йдеться, що віднині російські та білоруські судді та делегати, за умови їхнього "нейтрального призначення" можуть працювати на змаганнях.

"Також було затверджено, що з 1 липня 2026 року можна буде призначати окремих офіційних осіб, таких як судді та делегати (які виступають як нейтральні представники ЄГФ, а не як державні посланці), за умови нейтрального призначення та якщо процедури подорожей, візові процедури та правові рамки приймаючих країн дозволяють їхню участь без конфлікту".

Нагадаємо, Європейська федерація з гандболу не перша організація, яка допустила росіян до міжнародних змагань після рекомендацій МОК. У волейболі, водних видах спорту, фехтуванні та в шахах юнаки-атлети вже повернулися. В самбо, дзюдо та тхеквондо змагатимуться й дорослі спортсмени.