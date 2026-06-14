Барселона виграла 13-й титул Ліги чемпіонів
fcbarcelona.com
У неділю, 14 червня, відбувся фінал Ліги чемпіонів з гандболу, у якому Барселона перемогла Фюхсе Берлін.
Зустріч завершилася з рахунком 37:34.
Для каталонського клубу цей титул став вже 13-м за історію виступів у турнірі.
Водночас у матчі за 3-тє місце Магдебург з рахунком 32:26 переміг Ольборг.
Ліга чемпіонів з гандболу
Фінал
Барселона – Фюхсе Берлін 37:34 (20:16, 17:18)
Матч за третє місце
Ольборг – Магдебург 26:32 (11:17, 15:15)
Як відомо, напередодні три гравчині збірної України Анастасія Лазорак, Каріна Соскида та Ірина Компанієць дійшли до фіналу Кубку Європейської гандбольної федерації у складі словацької команди Ювента, але поступилися іспанському клубу Гуардес.