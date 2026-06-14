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Барселона виграла 13-й титул Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 14 червня 2026, 22:43
Барселона виграла 13-й титул Ліги чемпіонів
fcbarcelona.com

У неділю, 14 червня, відбувся фінал Ліги чемпіонів з гандболу, у якому Барселона перемогла Фюхсе Берлін.

Зустріч завершилася з рахунком 37:34.

Для каталонського клубу цей титул став вже 13-м за історію виступів у турнірі.

Водночас у матчі за 3-тє місце Магдебург з рахунком 32:26 переміг Ольборг.

Ліга чемпіонів з гандболу
Фінал

Барселона – Фюхсе Берлін 37:34 (20:16, 17:18)

Матч за третє місце

Ольборг – Магдебург 26:32 (11:17, 15:15)

Як відомо, напередодні три гравчині збірної України Анастасія Лазорак, Каріна Соскида та Ірина Компанієць дійшли до фіналу Кубку Європейської гандбольної федерації у складі словацької команди Ювента, але поступилися іспанському клубу Гуардес.

Барселона Гандбол

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