Барселона виграла 13-й титул Ліги чемпіонів

У неділю, 14 червня, відбувся фінал Ліги чемпіонів з гандболу, у якому Барселона перемогла Фюхсе Берлін.

Зустріч завершилася з рахунком 37:34.

Для каталонського клубу цей титул став вже 13-м за історію виступів у турнірі.

Водночас у матчі за 3-тє місце Магдебург з рахунком 32:26 переміг Ольборг.

Ліга чемпіонів з гандболу

Фінал

Барселона – Фюхсе Берлін 37:34 (20:16, 17:18)

Матч за третє місце

Ольборг – Магдебург 26:32 (11:17, 15:15)

Як відомо, напередодні три гравчині збірної України Анастасія Лазорак, Каріна Соскида та Ірина Компанієць дійшли до фіналу Кубку Європейської гандбольної федерації у складі словацької команди Ювента, але поступилися іспанському клубу Гуардес.