Україна без лідерів команди програла Словаччині у першому матчі відбору до ЧС-2027

Чоловіча збірна України з гандболу поступилася Словаччині у першому матчі 2-го раунду європейського відбору на чемпіонат світу-2027.

У першому таймі на майданчику точилася рівна боротьба. Певний час українці вели в рахунку та володіли ініціативою.

Перелом стався за рахунку 11:11, коли підопічні Вадима Бражника пропустили п'ять голів поспіль.

Старт другого тайму знову був за українцями, які зуміли скоротити розрив у рахунку до двох м'ячів. Проте, "синьо-жовтим" так і не вдалося переломити хід зустрічі.

У підсумку матч завершився поразкою України з рахунком 24:27.

Відбір на ЧС-2027. 2-й раунд європейського відбору

18 березня

Україна – Словаччина 24:27 (11:16, 13:11)

Нагадаємо, що збірна України не змогла задіяти низку провідних гравців. Поза заявкою команди опинилися одразу п'ять гравців основного складу, які грали на Євро-2026.

Другий матч протистояння зі Словаччиною відбудеться 22 березня. Переможець вийде до 3-го раунду відбору, де зіграє зі збірною Північної Македонії за путівку на ЧС-2027.