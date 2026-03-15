Збірна України оголосила склад на матчі плейоф відбору на ЧС-2027

Тренерський штаб збірної України з гандболу на чолі з Вадимом Бражником визначився зі складом команди на матчі відбору до ЧС-2027 проти Словаччини.

Про це повідомила пресслужба Федерації гандболу України.

Одразу п'ятеро гравців основного складу через травми не зможуть допомогти команді: Іван Бурзак, Дмитро Артеменко, Максим Стрельніков, Захар Денисов та Ілля Близнюк.

Та це не всі кадрові проблеми. До заявки не потрапили Віталій Горовий, який не встиг відновитися від травми, Ростислав Поліщук та Антон Деревянкін через проблеми з документами. Богдан Черкащенко не може вилетіти з Кувейту через війну на Близькому Сході. Також у складі відсутні Тарас Міноцький та Андрій Акіменко.

Склад збірної України на матчі плейоф відбору ЧС-2027

Воротарі: Олексій Новіков (Фіверс Маргаретен, Австрія), Дмитро Веремчук (Конью Живиниці, Боснія), Роман Хоменко (Спартак-ШВСМ).

Півсередні та розігруючі: Ігор Турченко (Лімож, Франція), Данило Савчук, Дмитро Коваленко (обидва – Спартак-ШВСМ), Микола Процюк (Вибжеже Гданськ, Польща), Максим Павловський (Хробри Глогув, Польща), Валентин Ярошенко (Кобург, Німеччина).

Ліві крайні: Павло Савицький (Азоти Пулави, Польща), Максим Радченко (Мотор).

Праві крайні: Данило Глушак (Сігішоара, Румунія), Дмитро Редькин (Гросвальштадт, Німеччина), Руслан Діякону (Спартак-ШВСМ).

Лінійні: Олександр Онуфрієнко (Целє, Словенія), Нікіта Заболотній (Мотор).

"Синьо-жовті" розпочнуть підготовку до матчів 16 березня. Перша гра проти Словаччини відбудеться 18 березня у Німеччині (початок о 20:30 за Києвом). Друга зустріч запланована на 22 березня (початок о 14:00). У разі перемоги українці зіграють проти Північної Македонії.

Нагадаємо, що збірна України на чемпіонаті Європи-2026 з нулем очок посіла останнє місце в групі та втратила шанс кваліфікуватися з третього раунду.