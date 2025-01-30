Чемпіонат світу з гандболу-2025: всі півфінальні пари турніру
Збірна Португалії з гандболу
IHF
Ввечері середи, 29 січня, відбулися останні два матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з гандболу 2025 року, після якого визначилися всі учасники стадії півфіналу.
Після того, як путівки до 1/2 фіналу здобули Хорватія та Франція, вчора до них доєдналися Данія та Португалія, яка єдина серед усіх вирвала перемогу в додатковий час.
Таким чином, тепер можна ознайомитися із тим, як виглядатиме півфінал ЧС-2025.
Півфінал чемпіонату світу з гандболу 2025 року
- 30.01, 22:00 | Франція – Хорватія
- 31.01, 21:30 | Данія – Португалія
Нагадаємо, що фінальний матч чемпіонату світу з гандболу 2025 року відбудеться 2 лютого. Старт поєдинку запланований на 19:00 за київським часом.