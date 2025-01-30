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Чемпіонат світу з гандболу-2025: всі півфінальні пари турніру

Олексій Погорелов — 30 січня 2025, 07:25
Португальці святкують вихід до півфіналу ЧС-2025
Збірна Португалії з гандболу
IHF

Ввечері середи, 29 січня, відбулися останні два матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з гандболу 2025 року, після якого визначилися всі учасники стадії півфіналу.

Після того, як путівки до 1/2 фіналу здобули Хорватія та Франція, вчора до них доєдналися Данія та Португалія, яка єдина серед усіх вирвала перемогу в додатковий час.

Таким чином, тепер можна ознайомитися із тим, як виглядатиме півфінал ЧС-2025.

Півфінал чемпіонату світу з гандболу 2025 року

  • 30.01, 22:00 | Франція – Хорватія
  • 31.01, 21:30 | Данія – Португалія

Нагадаємо, що фінальний матч чемпіонату світу з гандболу 2025 року відбудеться 2 лютого. Старт поєдинку запланований на 19:00 за київським часом.

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