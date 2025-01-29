Все вирішив гол за 0,3 секунди до кінця з центру майданчика: визначився другий півфіналіст чемпіонату світу з гандболу

Епічну кінцівку гри подарували збірні Франції та Єгипту в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з гандболу.

Французи закинули вирішальний м'яч за 0,3 секунди до кінця гри, що дозволило виграти гру з рахунком 34:33.

Здавалося, що європейська команда буде контролювати хід гри, адже виграла першу половину комфортно – 18:14.

У другому таймі Єгипет поступово почав скорочувати відстань і за секунди до кінця зрівняв рахунок. Голкіпер збірної Франції пасом знайшов Луку Карабатича, а той наважився на кидок із центру майданчику, який виявився переможним.

INCREDIBLE! 😵 0.3 seconds left on the clock when Luka Karabatic sends the ball into the back of the net for France to defeat Egypt by the slimmest of margins and reach the World Championship semi-finals 🇫🇷👊#CRODENNOR2025 #inspiredbyhandball @FRAHandball pic.twitter.com/8h6tOvo8u3 — International Handball Federation (@ihfhandball) January 28, 2025

Чемпіонат світу з гандболу

1/4 фіналу, 28 січня

Франція – Єгипет 34:33 (18:14, 16:19)

Нагадаємо, у першому чвертьфіналі Хорватія за секунду до кінця закинула переможний гол у грі проти Угорщини.