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Все вирішив гол за 0,3 секунди до кінця з центру майданчика: визначився другий півфіналіст чемпіонату світу з гандболу

Руслан Травкін — 29 січня 2025, 00:50
Все вирішив гол за 0,3 секунди до кінця з центру майданчика: визначився другий півфіналіст чемпіонату світу з гандболу
x.com/ihfhandball

Епічну кінцівку гри подарували збірні Франції та Єгипту в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з гандболу.

Французи закинули вирішальний м'яч за 0,3 секунди до кінця гри, що дозволило виграти гру з рахунком 34:33.

Здавалося, що європейська команда буде контролювати хід гри, адже виграла першу половину комфортно – 18:14.

У другому таймі Єгипет поступово почав скорочувати відстань і за секунди до кінця зрівняв рахунок. Голкіпер збірної Франції пасом знайшов Луку Карабатича, а той наважився на кидок із центру майданчику, який виявився переможним.

Чемпіонат світу з гандболу
1/4 фіналу, 28 січня

Франція – Єгипет 34:33 (18:14, 16:19)

Нагадаємо, у першому чвертьфіналі Хорватія за секунду до кінця закинула переможний гол у грі проти Угорщини.

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