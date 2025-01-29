Все вирішив гол за 0,3 секунди до кінця з центру майданчика: визначився другий півфіналіст чемпіонату світу з гандболу
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Епічну кінцівку гри подарували збірні Франції та Єгипту в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з гандболу.
Французи закинули вирішальний м'яч за 0,3 секунди до кінця гри, що дозволило виграти гру з рахунком 34:33.
Здавалося, що європейська команда буде контролювати хід гри, адже виграла першу половину комфортно – 18:14.
У другому таймі Єгипет поступово почав скорочувати відстань і за секунди до кінця зрівняв рахунок. Голкіпер збірної Франції пасом знайшов Луку Карабатича, а той наважився на кидок із центру майданчику, який виявився переможним.
Чемпіонат світу з гандболу
1/4 фіналу, 28 січня
Франція – Єгипет 34:33 (18:14, 16:19)
Нагадаємо, у першому чвертьфіналі Хорватія за секунду до кінця закинула переможний гол у грі проти Угорщини.