Вирішальний гол на останній секунді: визначився перший півфіналіст чемпіонату світу з гандболу

Збірна Хорватії пробилася до півфіналу чемпіонату світу з гандболу завдяки перемозі над Угорщиною.

Гра завершилася з рахунком 31:30 на користь хорватів.

Команди тривалий час йшли "нога в ногу". Угорцям вдалося за 5 хвилин до кінця матчу вийти вперед – 30:26.

Оскільки Хорватія є однією з країн-господарок, то матч проходив у Загребі. Тому вболівальники зробили підтримку максимально. Збірна Угорщини робила помилки, а хорвати поступово скорочували відставання.

Вирішальний гол збірна Хорватії закинула разом із сиреною.

💥¡Hungría pone la directa! #HispanosRTVE



Croacia sufre pese al apoyo de todo su público desde la grada



📺En directo, aquí: https://t.co/Y1KOogiiEt pic.twitter.com/RrphGBJCTz — Teledeporte (@teledeporte) January 28, 2025

MADNESS IN ZAGREB 🤯🇭🇷 Croatia with a buzzer-beater to make the semi-finals of the 2025 World Championship 🧨#CRODENNOR2025 #inspiredbyhandball @HRS_CHF pic.twitter.com/tVRVwC56sR — International Handball Federation (@ihfhandball) January 28, 2025

Чемпіонат світу з гандболу

1/4 фіналу, 28 січня

Хорватія – Угорщина 31:30 (16:16)

Сьогодні, 28 січня, о 22:00 пройде інший чвертьфінальний матч між Францією та Єгиптом. Завтра півфіналісти визначаться у поєдинках Данія – Бразилія та Португалія – Німеччина.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про смерть триразового чемпіона світу з гандболу та легенди однієї з європейських збірних.