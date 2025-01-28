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Вирішальний гол на останній секунді: визначився перший півфіналіст чемпіонату світу з гандболу

Руслан Травкін — 28 січня 2025, 21:51
Вирішальний гол на останній секунді: визначився перший півфіналіст чемпіонату світу з гандболу
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Збірна Хорватії пробилася до півфіналу чемпіонату світу з гандболу завдяки перемозі над Угорщиною.

Гра завершилася з рахунком 31:30 на користь хорватів.

Команди тривалий час йшли "нога в ногу". Угорцям вдалося за 5 хвилин до кінця матчу вийти вперед – 30:26.

Оскільки Хорватія є однією з країн-господарок, то матч проходив у Загребі. Тому вболівальники зробили підтримку максимально. Збірна Угорщини робила помилки, а хорвати поступово скорочували відставання.

Вирішальний гол збірна Хорватії закинула разом із сиреною.

Чемпіонат світу з гандболу
1/4 фіналу, 28 січня

Хорватія – Угорщина 31:30 (16:16)

Сьогодні, 28 січня, о 22:00 пройде інший чвертьфінальний матч між Францією та Єгиптом. Завтра півфіналісти визначаться у поєдинках Данія – Бразилія та Португалія – Німеччина.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про смерть триразового чемпіона світу з гандболу та легенди однієї з європейських збірних.

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