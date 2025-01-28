Вирішальний гол на останній секунді: визначився перший півфіналіст чемпіонату світу з гандболу
Збірна Хорватії пробилася до півфіналу чемпіонату світу з гандболу завдяки перемозі над Угорщиною.
Гра завершилася з рахунком 31:30 на користь хорватів.
Команди тривалий час йшли "нога в ногу". Угорцям вдалося за 5 хвилин до кінця матчу вийти вперед – 30:26.
Оскільки Хорватія є однією з країн-господарок, то матч проходив у Загребі. Тому вболівальники зробили підтримку максимально. Збірна Угорщини робила помилки, а хорвати поступово скорочували відставання.
Вирішальний гол збірна Хорватії закинула разом із сиреною.
Хорватія – Угорщина 31:30 (16:16)
Сьогодні, 28 січня, о 22:00 пройде інший чвертьфінальний матч між Францією та Єгиптом. Завтра півфіналісти визначаться у поєдинках Данія – Бразилія та Португалія – Німеччина.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про смерть триразового чемпіона світу з гандболу та легенди однієї з європейських збірних.