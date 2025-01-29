Визначився третій півфіналіст чемпіонату світу з гандболу

Збірна Данії стала третім півфіналістом чемпіонату світу з гандболу 2025.

Представники Старого Світу в 1/4 фіналу з рахунком 33:21 обіграли Бразилію.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, але данці були трішки кращими – 15:12. У другій половині матчу бразильці "попливли", що дозволило Данії поступово нарощувати перевагу.

Чемпіонат світу з гандболу

1/4 фіналу, 29 січня

Данія – Бразилія 33:21 (15:12, 18:9)

Нагадаємо, вчора відбулося два драматичні матчі. Збірна Хорватії за останні хвилини відіграла 4 м'ячі відставання, забивши переможний гол на останній секунді в грі з Угорщиною. Франція вирвала перемогу над Єгиптом взагалі за 0,3 десяті секунди до фінальної сирени.

Останній учасник 1/2 фіналу визначиться сьогодні між збірними Німеччини та Португалії.