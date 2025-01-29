Визначився третій півфіналіст чемпіонату світу з гандболу
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Збірна Данії стала третім півфіналістом чемпіонату світу з гандболу 2025.
Представники Старого Світу в 1/4 фіналу з рахунком 33:21 обіграли Бразилію.
Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, але данці були трішки кращими – 15:12. У другій половині матчу бразильці "попливли", що дозволило Данії поступово нарощувати перевагу.
Чемпіонат світу з гандболу
1/4 фіналу, 29 січня
Данія – Бразилія 33:21 (15:12, 18:9)
Нагадаємо, вчора відбулося два драматичні матчі. Збірна Хорватії за останні хвилини відіграла 4 м'ячі відставання, забивши переможний гол на останній секунді в грі з Угорщиною. Франція вирвала перемогу над Єгиптом взагалі за 0,3 десяті секунди до фінальної сирени.
Останній учасник 1/2 фіналу визначиться сьогодні між збірними Німеччини та Португалії.