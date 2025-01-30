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Команди грали овертайм: визначився четвертий півфіналіст чемпіонату світу з гандболу

Руслан Травкін — 30 січня 2025, 07:18
Команди грали овертайм: визначився четвертий півфіналіст чемпіонату світу з гандболу
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Завершився останній матч стадії 1/4 фіналу чемпіонату світу з гандболу 2025.

Збірна Португалії в овертаймі обіграла Німеччину з рахунком 31:30.

Португалія виграла перший період на 4 м'ячі (13:9). У другому вони закинули стільки ж м'ячів, але не впоралися з атакою німців, тому фінальна сирена зафіксувала нічию (26:26).

Овертайм команди йшли нога в ногу, а вирішальний гол португальці закинули за 3 секунди до кінця.

Чемпіонат світу з гандболу 2025
1/4 фіналу, 29 січня

Португалія – Німеччина 31:30 (13:9, 13:17, 5:4)

Нагадаємо, позавчора вчора відбулося два драматичні матчі. Збірна Хорватії за останні хвилини відіграла 4 м'ячі відставання, забивши переможний гол на останній секунді в грі з Угорщиною. Франція вирвала перемогу над Єгиптом взагалі за 0,3 десяті секунди до фінальної сирени.

У вчорашньому матчі Данія без особливих проблем розгромила збірну Бразилії. Саме данці і будуть суперниками Португалії в 1/2 фіналу. Матч пройде 31 січня. Перший півфінал відбудеться сьогодні. Путівку до фіналу розіграють

Гандбол Чемпіонат світу з гандболу-2025

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