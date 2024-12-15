Жіноча збірна України дізналась суперника у плейоф чемпіонату світу-2025

Сьогодні, 15 грудня, у Відні відбулось жеребкування кваліфікації світової першості, фінальна частина якої пройде у Німеччині і Нідерландах з 26-го листопада по 14 грудня наступного року. Планетарний форум збере 32 збірних.

Від Європи, окрім організаторів, прямі путівки отримали Данія, Угорщина, Норвегія (за підсумками Євро-2024) та Франція, як переможець ЧС-2023.

Ще 11 перепусток будуть розіграні у двоматчевому плейоф, який пройде у квітні.

Всі кваліфайєри були розподілені на дві групи. На жаль, Україна зайняла передостаннє місце на Євро-2024 і потрапила у групу несіяних і вкрай ускладнила собі потрапляння на ЧС.

Коло потенційних суперників звузився до 11 колективів: Швеція, Чорногорія, Польща, Словенія, Румунія, Швейцарія, Іспанія, Австрія, Чехія, Ісландія, Фарери.

Звісно, отримати когось із останніх двух збірних вважалось би приємним сюрпризом. Ці дві екзотичні команди потрапили у склад сіяних через те ще, вперше набрали очки в історії чемпіонатів Європи і фінішували у топ-18. А ісландок бустанули саме українки, програвши досить посередній, але організованій команді, яка має великі шанси зіграти на ЧС-2025.

Україна своєю чергою отримала в суперники Чехію і в рангу андердога посперечається за право виступити на мундіалі, який пройде на нашому континенті.

Базові дати: перша гра – 9/10 квітня, матч-відповідь – 12/13 квітня.

Нагадаємо, "синьо-жовті" програли всі три маті на груповому етапі фінальної частини на Євро-2024.