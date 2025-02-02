Данія та Хорватія визначать чемпіона світу, Португалія та Франція зіграють за "бронзу"

У неділю, 2 лютого, відбудеться фінал і матч за третє місце чемпіонату світу з гандболу серед чоловіків. Обидва поєдинки пройдуть на Теленор Арені у передмісті Осло (Норвегія).

У вирішальному матчі за світову корону зійдуться збірні Данії та Хорватії.

Данія є беззаперечним фаворитом матчу, як за оцінками букмекерів, так і на думку фахівців.

Фінал

2 лютого, 19:00. Хорватія – Данія (Теленор Арена, Осло)

Шлях до фіналу

Данія

Данія є чинним чемпіоном світу та Олімпійських ігор. На попередньому етапі підопічні Якобсена здобули 3 перемоги в групі B (перемогли Німеччину – 47:22, Туніс – 32:21 та Італію – 39:20) та зі стовідсотковим результатом пробилися до основної сітки. Матчі з Тунісом і Італією були враховані у залік турнірної таблиці наступного етапу.

В основному раунді продовжили переможну ходу, здобувши ще 3 перемоги у 3 матчах (Німеччина – 40:30, Швейцарія – 39:28, Чехія – 28:22).

Отже, на шляху до плейоф команда здобула загалом 6 перемог.

У чвертьфіналі данці без проблем здолали Бразилію (33:21), а у півфіналі ще переконливіше – Португалію (40:27).

Хорватія

Востаннє Хорвати, які є олімпійськими чемпіонами Атланти-1996 та Афіни-2004, грали у фіналі світової першості в далекому 2009 році.

На попередньому етапі підопічні Сігурдссона здобули 2 перемоги (Бахрейн – 36:22, Аргентина – 33:18) при 1 поразці, програвши Єгипту в останньому турі (28:24).

В основній сітці розгромили Кабо-Верде (48:24), та перемогли Ісландію (32:26) зі Словенією (29:26).

У чвертьфіналі в один м’яч здолали Угорщину, а в 1/2 – сенсаційно перемогли Францію (31:28).

Шанси на перемогу

Беззаперечним фаворитом фінального поєдинку є збірна Данії, перемогу якої аналітики бетінгових компаній оцінюють всього в 1,14. Проте Хорватія вже не раз здивувала на цьому Мундіалі.

Матч за третє місце

2 лютого, 16:00. Франція – Португалія (Теленор Арена, Осло)

Невдахи півфінальних поєдинків розіграють бронзові медалі.

Франція, яка була одним із двох головних фаворитів першості, на попередньому етапі виграла усі три матчі (Катар – 37:19, Кувейт – 43:19 та Австрія – 35:27).

В основній сітці підопічні Жілле здобули ще три перемоги: над Угорщингою (37:38), Нідерландами (35:28) та Пн.Македонією (32:25).

У чвертьфіналі за 0,255 секунди до фінальної сирени вирвали перемогу в Єгипту (34:33), однак нічого не змогли вдіяти в 1/2 з хорватами.

Своєю чергою португальці також без втрат очок подолали попередній раунд (США – 30:21, Бразилія – 30:26 та Норвегія – 31:28) та з першого місця в групі E вийшли в основну сітку, де двічі перемогли (Іспанія – 35:29 та Чилі – 46:28) та один матч зіграли внічию (Швеція – 37:37).

В 1/4 фіналу підопічні Перейри упевнено здолали Бразилію (33:21) та лише за крок до фіналу їх зуміли зупинити данці.

Хто фаворит матчу

Франція, ну думку аналітиків букмекерських компаній, має куди більші шанси на перемогу. Коефіцієнт на перемогу французів – 1,32. Звитяга Португалії – 4,85.

Де дивитися онлайн

Пряма трансляція онлайн в Україні буде доступна на телеканалі Спорт 1, який входить до більшості вітчизняних медіасервісів і кабельних операторів.