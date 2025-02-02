Сейв воротаря шиєю на останніх секундах приніс Франції бронзові медалі чемпіонату світу з гандболу

У неділю, 2 лютого, в Осло пройшов матч за третє місце чемпіонату світу 2025 року з гандболу.

У поєдинку за бронзові медалі зійшлися невдахи півфіналу турніру – Франція та Португалія.

Протягом усього ігрового часу команди були дуже рівними, не маючи змоги відірватися від свого суперника.

Все це призвело до того, що за 10 секунд до кінця матчу різниця в рахунку була мінімальною. І саме тоді настав зоряний час французького воротаря Шарля Бользінже.

Португальці провели атаку, в результаті якої, коли на таймері залишалося всього п'ять секунд, був виконаний кидок з близької відстані. Проте Бользінже зумів врятувати французьку збірну, зробивши сейв своєю шиєю.

WOW! 💥 A neck and neck bronze medal game took a neck save from Charles Bolzinger to be decided 😅. And it's France who climb the podium at the 2025 World Championship! 🇫🇷🥉#CRODENNOR2025 #inspiredbyhandball @FRAHandball pic.twitter.com/Ox8qRJQv3p — International Handball Federation (@ihfhandball) February 2, 2025

Саме це зробило Шарля національним героєм: Франція втримала переможний рахунок та стала бронзовим призером чемпіонату світу.

Чемпіонат світу з гандболу-2025

Матч за третє місце, 2 лютого

Франція – Португалія 35:34 (19:17:16:17)

Для Франції ця "бронза" стала вже п'ятою в межах чемпіонату світу. Раніше "триколірні" шість разів ставали чемпіонами (рекорд) та двічі – срібними призерами.

Португалія в свою чергу втратила можливість вибороти свою першу нагороду міжконтинентальної першості.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться фінал чемпіонату світу з гандболу. За золоті медалі змагання поборються Данія та Хорватія.