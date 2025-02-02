Вчетверте поспіль: збірна Данії – чемпіон світу з гандболу
Збірна Данії виграла чемпіонат світу з гандболу.
Команда у вирішальній грі здолала Хорватію з рахунком 32:16.
Зазначимо, що данці були беззаперечним фаворитом, оскільки виграли попередні три світові першості, а минулого літа здобули золото Олімпійських ігор.
Поступово вони почали доводити свій статус, постійно тримаючи хорватів на відстані 3-5 голів. У середині другого тайму рахунок став 24:14.
Хорвати, які вже мали досвід неймовірного повернення в гру на цьому ЧС, здаватися не збиралися, проте цього разу і відстань до суперника була більшою, і опонент сильнішим, ніж команда Угорщини.
Данія – Хорватія 32:26 (16:12, 16:14)
Нагадаємо, сьогодні також пройшов поєдинок за третє місце. Французи втримали перемогу над Португалією завдяки чудовому сейву плечем від свого голкіпера.