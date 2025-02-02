Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гандбол

Вчетверте поспіль: збірна Данії – чемпіон світу з гандболу

Руслан Травкін — 2 лютого 2025, 21:00
Вчетверте поспіль: збірна Данії – чемпіон світу з гандболу
https://x.com/ihfhandball

Збірна Данії виграла чемпіонат світу з гандболу.

Команда у вирішальній грі здолала Хорватію з рахунком 32:16.

Зазначимо, що данці були беззаперечним фаворитом, оскільки виграли попередні три світові першості, а минулого літа здобули золото Олімпійських ігор.

Поступово вони почали доводити свій статус, постійно тримаючи хорватів на відстані 3-5 голів. У середині другого тайму рахунок став 24:14.

Хорвати, які вже мали досвід неймовірного повернення в гру на цьому ЧС, здаватися не збиралися, проте цього разу і відстань до суперника була більшою, і опонент сильнішим, ніж команда Угорщини.

Чемпіонат світу з гандболу-2025
Фінал, 2 лютого

Данія – Хорватія 32:26 (16:12, 16:14)

Нагадаємо, сьогодні також пройшов поєдинок за третє місце. Французи втримали перемогу над Португалією завдяки чудовому сейву плечем від свого голкіпера.

Гандбол результати результати матчів Чемпіонат світу з гандболу-2025

Гандбол

Сейв воротаря шиєю на останніх секундах приніс Франції бронзові медалі чемпіонату світу з гандболу
Одеса переграла Переяслав у матчі гандбольної Суперліги
Чемпіонат світу з гандболу-2025: всі півфінальні пари турніру
Команди грали овертайм: визначився четвертий півфіналіст чемпіонату світу з гандболу
Визначився третій півфіналіст чемпіонату світу з гандболу

Останні новини