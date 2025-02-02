Вчетверте поспіль: збірна Данії – чемпіон світу з гандболу

Збірна Данії виграла чемпіонат світу з гандболу.

Команда у вирішальній грі здолала Хорватію з рахунком 32:16.

Зазначимо, що данці були беззаперечним фаворитом, оскільки виграли попередні три світові першості, а минулого літа здобули золото Олімпійських ігор.

Поступово вони почали доводити свій статус, постійно тримаючи хорватів на відстані 3-5 голів. У середині другого тайму рахунок став 24:14.

Хорвати, які вже мали досвід неймовірного повернення в гру на цьому ЧС, здаватися не збиралися, проте цього разу і відстань до суперника була більшою, і опонент сильнішим, ніж команда Угорщини.

WE LIVE IN THE 𝐃𝐄𝐍𝐌𝐀𝐑𝐊 𝐄𝐑𝐀 🏆🇩🇰 Denmark defeat Croatia and stay on top of the world, where they've been since 2019 🤩 𝐔𝐧𝐩𝐫𝐞𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐝.#inspiredbyhandball #CRODENNOR2025 pic.twitter.com/4zS1atxHNH — International Handball Federation (@ihfhandball) February 2, 2025

Чемпіонат світу з гандболу-2025

Фінал, 2 лютого

Данія – Хорватія 32:26 (16:12, 16:14)

Нагадаємо, сьогодні також пройшов поєдинок за третє місце. Французи втримали перемогу над Португалією завдяки чудовому сейву плечем від свого голкіпера.