Тренер назвав ціль збірної України у кваліфікації до Євро-2028

Головний тренер збірної України Вадим Бражник назвав цілі команди перед у матчах кваліфікації Євро-2028 проти Ісландії та Сербії.

Його слова передає пресслужба організації.

"Підготовка до зборів тривала вже кілька місяців, працюємо всі разом: Федерація гандболу України, Генеральний секретар ФГУ, Міністерство молоді та спорту України. Цілі у нас, як завжди, високі. Ми хочемо вийти до фінальної частини Євро-2028 і будемо боротися за це. Група – хорошого рівня. Ісландія – дуже складний суперник, вони входять, як на мене, навіть не в топ-10, а в топ-7 команд світу. Їхні гравці виступають за дуже солідні клуби, тому буде складно, але будемо боротися. У нас немає іншого вибору. Далі – матч проти Сербії. Це також команда топрівня. Балканський гандбол – всі ми знаємо, що це дуже непросто. Дещо складно, адже важкі перельоти. Після повернення з Ісландії буде нічний переїзд", – сказав наставник.

Також тренер пояснив проведення домашнього матчу у Пряшеві.

"Це місто, де я провів багато років, де ми у Татрані перемагали Фленсбург, грали з Кілем. Це були часи, коли ми виходили до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, і це був один із найкращих етапів моєї кар'єри. Багато людей знають, що ми приїжджаємо, дзвонять, питають, чи потрібна допомога. Загалом там класний зал, у нас будуть нормальні умови — все для того, щоб належно тренуватися і грати. Дякуємо Словацькій федерації гандболу та клубу Татран (Пряшів), що допомагають з організацією та в усіх питаннях", – розповів Бражник.

Нагадаємо, збірна України потрапила до відбіркової групи 3, де зіграє з Ісландією, Сербією та Естонією. Для виходу на чемпіонат Європи підопічним Бражника необхідно посісти перше або друге місце у своєму квартеті, або стати однією з чотирьох кращих команд серед тих, що посіли третю сходинку.

Свої найближчі матчі відбіркового етапу збірна України проведе на початку листопада:

4.11. Ісландія – Україна 21:30

8.11 Україна – Сербія 16:00

Чемпіонат Європи з гандболу відбудеться у Швейцарії та Іспанії в 2028 році.

Раніше жіноча збірна України з гандболу програла Туреччині у товариському матчі.