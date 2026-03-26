Визначились суперники збірної України у відборі на Євро-2028
Сьогодні, 26 березня, відбулося жеребкування відбіркового турніру Євро-2028 з гандболу.
Збірна України потрапила у групу 3, де її суперниками будуть Ісландія, Сербія та Естонія.
Результати жеребкування:
Група 1: Нідерланди, Фінляндія, Литва, Хорватія.
Група 2: Австрія, Туреччина, Грузія, Норвегія.
Група 3: Сербія, Естонія, Україна, Ісландія
Група 4: Фарерські острови, Косово, Чорногорія, Угорщина.
Група 5: Чехія, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Словенія
Група 6: Польща, Латвія, Румунія, Франція
Група 7: Італія, Словаччина, Бельгія, Німеччина
Група 8: Північна Македонія, Люксембург, Греція, Швеція
Перші матчі відбудуться 4-5 листопада 2026 року. Всього кожна команда зіграє по 6 матчів у відбірному турнірі. Кваліфікація триватиме до травня 2027-го.
На континентальну першість вийдуть 1-2 місця кожного квартету, а також 4 найкращі збірні серед тих, що посядуть у своїх групах треті місця.
Нагадаємо, напередодні Україна у драматичному протистоянні перемогла Словаччину, але вибула з кваліфікації на ЧС-2027.