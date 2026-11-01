Збірна України оголосила склад на перше вікно кваліфікації до Євро-2028

Збірна України з гандболу оголосила склад на перше вікно кваліфікації до чемпіонату Європи 2028 року.

Про це повідомила пресслужба федерації у своїх соцмережах.

Так, на майбутні матчі головний тренер "жовто-синіх" Вадим Бражник викликав 16 гравців.

Склад збірної України

Воротарі: Олексій Новіков (Фіверс Маргаретен, Австрія), Антон Деревянкін (Хробри Глогув, Польща);

Півсередні та розігруючі: Ілля Близнюк (Сан-Рафаель, Франція), Ростислав Поліщук (Каліш, Польща), Данило Савчук (Спартак-Київ), Денис Саварин (Одеса), Максим Стрельников (Хробри Глогув, Польща), Ігор Турченко (Нант, Франція);

Ліві крайні: Дмитро Артеменко (Гвардія Ополе, Польща), Захар Денисов (Політехніка Тімішоара, Румунія);

Праві крайні: Данило Глушак (Бухарест, Румунія), Руслан Діякону (Спартак-Київ);

Лінійні: Нікіта Заболотній (Мотор), Дмитро Ільченко (Зептер Легьоново, Польща), Ярослав Медяник (Спартак-Київ), Олександр Онуфрієнко (Шартр, Франція).

Нагадаємо, збірна України потрапила до відбіркової групи 3, де зіграє з Ісландією, Сербією та Естонією. Для виходу на чемпіонат Європи підопічних Бражника необхідно посісти перше або друге місце в своєму квартеті, або стати однією з чотирьох кращих команд серед тих, що посіли третю сходинку.

Свої найближчі матчі відбіркового етапу збірна України проведе на початку листопада:

4.11. Ісландія – Україна 21:30

8.11 Україна – Сербія 16:00

Чемпіонат Європи з гандболу відбудеться у Швейцарії та Іспанії в 2028 році.

Раніше жіноча збірна України з гандболу програла Туреччині у товариському матчі.