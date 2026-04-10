Одна з найсексуальніших гімнасток світу вразила фанатів атмосферними кадрами зі стильної фотосесії

Американська гімнастка та інфлюенсерка Лівві Данн опинилася в центрі уваги завдяки кардинальній зміні стилю та відвертому інтерв'ю.

Данн приміряла об'ємний класичний костюм для обкладинки Boardroom. Зйомка проходила на даху в Нью-Йорку, де вона позувала у стильному та стриманому луці.

Окрім цього, у фотосесії також був більш сміливий образ – чорна спідниця з високим розрізом у поєднанні з білим топом.

У підписі до посту вона написала, що цей проєкт символізує її шлях "від спортсменки до інвесторки".

Особливу увагу привернуло і її інтерв'ю, де Данн відверто розповіла про амбіції у бізнесі. Вона зізналася, що хоче створити власну справу та надихається прикладом Хейлі Бібер.

Також Данн активно розвиває партнерства з брендами. Нещодавно вона приєдналася до спортивного бренду NoBull разом із Томом Бреді, виступаючи не лише як амбасадорка, а й як інвесторка.

