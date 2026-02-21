Казкова церемонія: колишня українська гімнастка зіграла весілля із китайським баскетболістом

Колишня українська гімнастка Олена Дяченко вийшла заміж за китайського баскетболіста Лі Чженху.

Весільна церемонія відбулася на батьківщині спортсмена та була оформлена у традиційному китайському стилі.

Наречена виглядала розкішно – спершу вона показала золотисте плаття із вишивками, а потім ще кілька шикарних образів. Атмосферні фото з церемонії пара опублікувала у соцмережах, зібравши хвилю привітань від уболівальників з України та Китаю.

Особливо зворушив підпис нареченого. Лі Чженху звернувся до дружини українською мовою:

"Я тебе кохаю, моя дружина".

Нагадаємо, Олена Дяченко завершила професійну кар'єру після Універсіади-2019, де у складі збірної України здобула три срібні медалі в групових вправах. Раніше вона також успішно виступала індивідуально – у 2017 році виборола дві бронзові нагороди у фіналі Гран-прі.

Після завершення виступів Дяченко переїхала до Китаю, де зосередилася на тренерській роботі. Там вона реалізувала себе як успішна наставниця з художньої гімнастики, співпрацюючи з провідними спортивними структурами країни.

Натомість Лі Чженху виступає на професійному рівні в китайському баскетболі та є відомим гравцем у місцевій лізі.

