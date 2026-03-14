З дівчатами у купальнику: олімпійська чемпіонка ефектно відсвяткувала свій день народження на островах
Олімпійська гімнастка Суніса Лі гучно відсвяткувала свій 23-й день народження, вирушивши на відпочинок до Карибського басейну разом із друзями.
Спортсменка поділилася яскравими кадрами з подорожі на острови Теркс і Кайкос, де провела кілька днів під сонцем на розкішній віллі біля океану.
Гімнастка опублікувала два відео у TikTok, на яких танцює біля басейну разом із друзями. На одному з роликів поруч із нею з'явилася популярна блогерка Еріка Ха. Суніса позувала у бікіні та демонструвала чудову фізичну форму, що одразу викликало хвилю коментарів і лайків від підписників.
Крім відео, спортсменка виклала серію атмосферних фотографій у своєму Instagram. У підписі до публікації вона коротко написала: "залишаюся тут назавжди", натякаючи на ідеальний відпочинок на тропічному острові.
Популярність Лі стрімко зросла після виступу на Олімпіаді-2024 у Парижі. Там вона здобула дві бронзові медалі в індивідуальних дисциплінах та допомогла збірній США виграти командне золото. Після цього спортсменка стала однією з найвідоміших гімнасток світу і почала активно співпрацювати з брендами та модними проєктами.
Попри активне світське життя, Суніса Лі поки що не виключає повернення до великого спорту. Вона розглядає можливість виступити на Олімпійські ігри 2028 у Лос-Анджелесі, однак наголошує, що остаточне рішення залежатиме від її психологічного стану.
