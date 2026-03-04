Українська правда
Збірна України визначила склад на етап Кубку світу в Баку

Сергій Шаховець — 4 березня 2026, 13:37
Збірна України визначилася зі складом на другий етап Кубку світу зі спортивної гімнастики, який прийматиме Баку.

Заявку команди оприлюднила президентка Федерації спортивної гімнастики України Стелла Захарова.

До складу чоловічої команди потрапили чотири гімнасти, а до жіночої – три спортсменки.

Заявка збірної України

  • Чоловіча команда: Назар Чепурний, Владислав Грико, Микита Мельников, Стасіс Бутрімас.
  • Жіноча команда: Богдана Ковальова, Анастасія Лев, Крістіна Грудецька.

Змагання у столиці Азербайджану триватимуть з 5 по 8 березня.

Нагадаємо, що переможцем першого етапу Кубку світу, що проходив у німецькому Котбусі, став Назар Чепурний. Українець тріумфував у коронній вправі з опорного стрибка.

Раніше 23-річний гімнаст розповів, чому готувався до змагань у Німеччині та Франції, а не в Україні.

