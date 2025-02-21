Їй всього 19: триразову чемпіонку світу з художньої гімнастики дискваліфікували за допінг

Триразову чемпіонку світу з художньої гімнастики болгарку Радину Томову дискваліфікували на три роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомила пресслужба Антидопінговогу центру Болгарії.

У допінг-пробі 19-річної гімнастки було знайдено заборонений діуретик гідрохлортіазид.

Дискваліфікація почала діяти з 2 жовтня 2024 року. Відсторонення триватиме до 1 жовтня 2027 року.

Томова – триразова чемпіонка світу з художньої гімнастики у складі збірної Болгарії. В 2023 році вона стала чемпіонкою Європи.

Томова не була включена до олімпійської збірної після того, як її виключили зі складу національної команди через незадовільний виступ на чемпіонаті світу 2023 року у Валенсії.

У грудні цього року їй виповнилося лише 19 років. Відомо, що Радина вже завершила кар'єру. Наразі вона працює тренером спортивного клубу Локомотив Софія.

Нагадаємо, раніше іспанську фігуристку Лауру Баркеро дискваліфікували на шість років за порушення антидопінгових правил.