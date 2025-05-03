Юніорська збірна України здобула срібло в багатоборстві на Європейському Кубку
Юніорська збірна України здобула срібну медаль в багатоборстві на Європейському Кубку з художньої гімнастики, що проходить в Баку.
Агата Біленко, Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Таїсія Редька набрали 47,850 балів.
Українські гімнастки кваліфікувались у фінали з 5 обручами і 10 булавами з 2-м та 3-м кваліфікаційними результатами відповідно.
Золото виборола команда Болгарії (51,150), бронзу – команда Ізраїлю (46,500).
Нагадаємо, вчора, 2 травня, срібло також завоювала доросла збірна України. "Синьо-жовтих" представляли Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Олександра Ющак, Єлизавета Азза, Анастасія Ікан, Надія Юріна.
Раніше ще дві золотих медалі здобула українка Таїсія Онофрійчук.