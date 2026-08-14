Вперше за 4 роки: жіноча збірна України зі спортивної гімнастики пробилася на ЧС через Євро-2026

Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики за результатами кваліфікації чемпіонату Європи-2026 гарантувала собі участь у майбутньому чемпіонаті світу-2026.

Кваліфікацію українки закінчили за крок до фіналу – 9-те місце. Синьо-жовтій команді не вистачило лише 0.535 бала для прохідної 8-ї позиції, яку у підсумку посіла Бельгія.

Хоч українські гімнастки не пробилися у жоден із окремих фіналів, але забезпечили собі поїздку на ЧС-2026. Жіноча команда вперше за останні чотири роки відібралася на Мундіаль через виступи на Євро.

Нагадаємо, що Україна поїхала на чемпіонат Європи-2026 у наступному складі: Діана Лобок, Маріанна Кінюк, Богдана Ковальова, Анастасія Лев та Крістіна Грудецька.

Найвищі бали українські гімнастки отримали у програмі на різновисоких брусах. Водночас найменші у вільних вправах.

Результати українських гімнасток у кваліфікації на Євро-2026:

Опорний стрибок: Лев (12.800), Грудецька (12.733), Лобок (12.166)

Лев (12.800), Грудецька (12.733), Лобок (12.166) Різновисокі бруси: Ковальова (13.600), Лобок (13.333), Грудецька (12.933)

Ковальова (13.600), Лобок (13.333), Грудецька (12.933) Колода: Лобок (13.066), Кінюк (13.033), Грудецька (12.100)

Лобок (13.066), Кінюк (13.033), Грудецька (12.100) Вільні вправи: Лобок — 12.233, Грудецька (12.200), Кінюк (11.933)

Відзначимо, що ЧС-2026 зі спортивної гімнастики відбудеться у Роттердамі (Нідерланди). Змагання триватимуть із 17-го по 25-те жовтня.

Раніше повідомлялося, що Таїсія Онофрійчук вийшла у фінал чемпіонату світу-2026 з художньої гімнастики у вправах з булавами, а також до фіналу багатоборства.