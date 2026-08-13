Онофрійчук змогла пройти у фінал з булавами на ЧС-2026 з художньої гімнастики

Таїсія Онофрійчук вийшла у фінал чемпіонату світу-2026 з художньої гімнастики у вправах з булавами.

Українська грація посіла 8-ме місце (останнє прохідне), показавши результат 28.25 балів. Водночас Її землячка Поліна Каріка стала лише 22-ю (26.6 балів).

Втім, у вправах зі стрічкою обидві представниці України опинилися поза топ-8, не зумівши пробитися у фінал.

У проміжній таблиці кваліфікації до багатоборства Онофрійчук наразі посідає восьме місце (83.15), Каріка йде 13-ю (80.85).

За підсумками відбору в усіх видах визначаться учасники фіналу з багатоборства, на якому розіграються три неіменні ліцензії на Олімпійські ігри 2030 – їх отримують три найкращі спортсменки.

Фінал багатоборства відбудеться 14 серпня, а фінали у кожному окремому виді – 16 серпня.

Нагадаємо, у липні Онофрійчук стала переможницею загального заліку Кубка світу-2026 у вправах з обручем.