Українці вийшли до фіналу ЧС зі спортивної гімнастики: розклад виступів Чепурного та Грико

Українські гімнасти Назар Чепурний та Владислав Грико виступлять у фіналі чемпіонату світу, який відбувається у Джакарті.

За результатами кваліфікації Чепурний посів третє місце в опорному стрибку (14.316 бали), а Грико – 14-те (75.932) в особистому багатоборстві.

Чепурний втретє у кар'єрі виступатиме у фіналі в опорному стрибку – раніше він вигравав бронзу ЧС у 2023 році та посідав сьоме місце двома роками раніше. Для Грико це перший фінал в кар'єрі на рівні чемпіонатів світу.

Розклад виступів українців на чемпіонаті світу

Владислав Грико – 22 жовтня, 14:30

Назар Чепурний – 25 жовтня, 10:00

Зазначимо, що у травні Чепурний здобув бронзову медаль чемпіонату Європи, останньою перемогою Грико є золото ЧЄ-2020 у командній першості.

Раніше Україна вперше здобула золоту медаль клубного чемпіонату світу AEON Cup 2025.