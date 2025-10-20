Українці вийшли до фіналу ЧС зі спортивної гімнастики: розклад виступів Чепурного та Грико
Назар Чепурний
Getty Images
Українські гімнасти Назар Чепурний та Владислав Грико виступлять у фіналі чемпіонату світу, який відбувається у Джакарті.
За результатами кваліфікації Чепурний посів третє місце в опорному стрибку (14.316 бали), а Грико – 14-те (75.932) в особистому багатоборстві.
Чепурний втретє у кар'єрі виступатиме у фіналі в опорному стрибку – раніше він вигравав бронзу ЧС у 2023 році та посідав сьоме місце двома роками раніше. Для Грико це перший фінал в кар'єрі на рівні чемпіонатів світу.
Розклад виступів українців на чемпіонаті світу
- Владислав Грико – 22 жовтня, 14:30
- Назар Чепурний – 25 жовтня, 10:00
Зазначимо, що у травні Чепурний здобув бронзову медаль чемпіонату Європи, останньою перемогою Грико є золото ЧЄ-2020 у командній першості.
Раніше Україна вперше здобула золоту медаль клубного чемпіонату світу AEON Cup 2025.