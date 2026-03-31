Українська федерація гімнастики вимагає позбавити росіянку Ільтерякову нейтрального статусу

Сергій Шаховець — 31 березня 2026, 17:39
Українська федерація гімнастики

Українська федерація гімнастики (УФГ) висловила протест через неприпустиму поведінку "нейтральної" росіянки Софії Ільтерякової під час церемонії нагородження на Кубку світу в Болгарії.

Про це повідомив офіційний сайт ФГУ.

Російська гімнастка навмисно відвернулася від державного прапора України, чим продемонструвала неповагу до нашої країни та фундаментальних принципів Олімпійської хартії.

"Цей жест є прямим порушенням правил поведінки на офіційних церемоніях та принципу "спорту поза політикою", яким часто прикривається повернення російських атлетів", – йдеться в заяві ФГУ.

Інцидент на церемонії нагородження вкотре підтвердив, що Росія використовує нейтральний статус як прикриття для трансляції політичних поглядів.

Українська федерація розцінює вчинок Ільтерякової не як особистий жест, а як вияв загальної державної ідеології країни-агресора. Справжній нейтральний атлет повинен уникати будь-яких політичних маніфестацій.

Подібна поведінка негативно впливає на українських спортсменів, які змушені змагатися за умов постійного стресу, спричиненого обстрілами міст.

УФГ пообіцяла негайно підготувати офіційну скаргу до Комісії з етики та вимагатиме наступних дії:

  • 1.⁠ ⁠Анулювати результат Ільтерякової на поточному турнірі за неспортивну поведінку.
  • 2.⁠ ⁠Позбавити російську атлетку статусу "нейтрального спортсмена" постійно, оскільки її дії прямо суперечать критеріям допуску.
  • 3.⁠ ⁠Посилити перевірку на "нейтральність", включивши до неї не лише відсутність прямих зв'язків із силовими структурами, а й зобов'язання дотримуватись повної поваги до державних символів усіх країн-учасниць.

Зазначимо, що інцидент трапився на церемонії нагородження призерів фінального змагання у вправах з обручем, де золоту медаль здобула українка Таїсія Онофрійчук, а "срібло" – "нейтральна" Софія Ільтерякова.

Загалом на першому етапі Кубку світу в Болгарії Онофрійчук завоювала чотири "золота": у багатоборстві, вправах з обручем, м'ячем та стрічкою.

