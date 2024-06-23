Онофрійчук здобула дві бронзи на етапі Кубку світу в Мілані

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула дві бронзові нагороди на етапі Кубку світу в італійському Мілані.

16-річна спортсменка продемонструвала третій результат у фіналі з булавою — 34,900 бала. Золото здобула представниця Німеччини Дар'я Варфоломєєва (35,450), а друге місце посіла італійка Софія Рафаелі (35,200).

Також, Онофрійчук посіла третє місце у фіналі зі стрічкою з результатом 31,550. Золото забрала Рафаелі (33,950), а срібло — Варфоломєєва (32,900).

Раніше ми повідомили, що інша українка Вікторія Онопрієнко була вимушена знятись зі змагань у Мілані через пошкодження.

Нагадаємо, минулого тижня Онопрієнко і Онофрійчук зійшли на п’єдестал Гран-прі в чеському Брно.