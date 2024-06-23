Онопрієнко знімуть з етапу Кубку світу в Мілані: відома причина

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко буде знята зі змагань на етапі Кубку світу в італійському Мілані.

Про це повідомив Telegram-канал збірної України з художньої гімнастики.

Причина — пошкодження. Напередодні Вікторія здобула бронзу в багатоборстві, але сьогодні посіла останнє, восьме місце у фіналі з обручем. Також вона мала виступити у вправах із м’ячем і булавами.

Нагадаємо, минулого тижня Вікторія Онопрієнко і Таїсія Онофрійчук зійшли на п’єдестал Гран-прі в чеському Брно.