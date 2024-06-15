Онофрійчук виборола срібло, Онопрієнко — бронзу на етапі Гран-прі

Українки Таїсія Онофрійчук та Вікторія Онопрієнко посіли друге та третє місця відповідно на етапі Гран-Прі в чеському Брно.

Про це повідомляє Федерація художньої гімнастики України.

Таїсія та Вікторія пройшли кваліфікації на фінали, які пройдуть у неділю, 16 червня, з усіх видів та за сумою балів посіли призові місця. Переможницею багатоборства стала болгарка Ельвіра Краснобаєва.

Нагадаємо, напередодні Онофрійчук відсвяткувала 16-річчя бронзою на чемпіонаті Європи. Також збірна України з гімнастики виборола бронзу у фіналі з 3 стрічками та 2 м’ячами.