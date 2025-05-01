НОК України визначив найкращу команду березня та найкращих спортсменів квітня

Національний олімпійський комітет України оприлюднив імена спортсменів, які потрапили до команди місяця у березні, а також були визнані кращими в індивідуальній номінації в квітні.

Про це НОК повідомив у соцмережах.

Олександр Окіпнюк, Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський були визнані найкращою командою України в березні, за що отримали заслужені відзнаки.

Наприкінці місяця саме вони разом у складі збірної України виграли срібні медалі чемпіонату світу 2025 року з фристайлу та сноубордингу.

Паралельно із цим Експертна комісія НОК України визначила лауреатів щомісячного конкурсу "Найкращий спортсмен місяця". Серед найкращих українських атлетів за підсумками квітня це звання отримали Ірина Бондар та Аліна Дмитрук.

У квітні Бондар стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кг. Дмитрук у свою чергу була визнана найкращою юною спортсменкою за срібну медаль чемпіонату світу з фехтування серед кадетів. До того ж, Аліна разом із партнерками по команді стала чемпіонкою командних змагань серед юніорок.

Раніше стало відомо, що Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль на Європейському Кубку в Баку.

Нагадаємо, що Софія Науменко виграла чемпіонат Європи з вітрильного спорту у неолімпійському класі RS Aero 6.