Онофрійчук стала володаркою Кубка світу-2026 у вправі з обручем

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук стала переможницею загального заліку Кубка світу-2026 у вправах з обручем.

На заключному етапі серії в Мілані українка здобула срібну медаль у вправі з обручем, а у фіналі з м'ячем посіла шосте місце.

Після завершення всіх чотирьох етапів Кубка світу було визначено переможниць загального заліку в окремих дисциплінах. Онофрійчук виступила на трьох із чотирьох етапів, пропустивши турнір у Ташкенті.

За підсумками сезону українська гімнастка стала володаркою Кубка світу у вправі з обручем, набравши 145 очок. Цей результат забезпечили дві золоті нагороди, здобуті на етапах у Софії та Баку, а також срібло на фінальному етапі в Мілані.

Українка на 20 балів випередила італійку Софію Раффаелі та на 35 балів представницю Азербайджану Тахміну Ікромову.

Загалом у сезоні-2026 Таїсія здобула вісім нагород на етапах Кубка світу, виборовши "срібло" в Мілані (обруч), два "золота" (багатоборство, обруч) та "бронзу" (булави) в Баку, а також чотири "золота" (багатоборство, м'яч, обруч, стрічка) в Софії.

Напередодні Онофрійчук здобула три медалі на Кубку світового виклику з художньої гімнастики, який проходив у Румунії.