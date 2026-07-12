Онофрійчук виборола срібло на етапі Кубку світу в Мілані

Українка Таїсія Онофрійчук здобула срібну медаль у вправах з обручем на етапі Кубку світу в Мілані, Італія.

18-річна гімнастка показала загальний результат у 29,550 балів, поступившись лише представниці Італії Софії Рафаелі, яка випередила українку лише на 0,1 бала. "Бронзу" ж здобула Тахміна Ікромова з Узбекистану.

Загалом у сезоні-2026 Таїсія здобула вісім нагород на етапах Кубка світу, виборовши "срібло" в Мілані (обруч), два "золота" (багатоборство, обруч) та "бронзу" (булави) в Баку, а також чотири "золота" (багатоборство, м'яч, обруч, стрічка) в Софії.

Кубок світу з художньої гімнастики, обруч

Софія Рафаелі (Італія) - 29,650 Таїсія Онофрійчук (Україна) - 29,550 Тахміна Ікромова (Узбекистан) 29,150

Напередодні Онофрійчук здобула три медалі на Кубку світового виклику з художньої гімнастики, який проходив у Румунії.