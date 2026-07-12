Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Гімнастика

Онофрійчук виборола срібло на етапі Кубку світу в Мілані

Олександр Булава — 12 липня 2026, 18:17
Онофрійчук виборола срібло на етапі Кубку світу в Мілані
Таїсія Онофрійчук
НОК України

Українка Таїсія Онофрійчук здобула срібну медаль у вправах з обручем на етапі Кубку світу в Мілані, Італія.

18-річна гімнастка показала загальний результат у 29,550 балів, поступившись лише представниці Італії Софії Рафаелі,  яка випередила українку лише на 0,1 бала. "Бронзу" ж здобула Тахміна Ікромова з Узбекистану.

Загалом у сезоні-2026 Таїсія здобула вісім нагород на етапах Кубка світу, виборовши "срібло" в Мілані (обруч), два "золота" (багатоборство, обруч) та "бронзу" (булави) в Баку, а також чотири "золота" (багатоборство, м'яч, обруч, стрічка) в Софії.

Кубок світу з художньої гімнастики, обруч

  1. Софія Рафаелі (Італія) - 29,650
  2. Таїсія Онофрійчук (Україна) - 29,550
  3. Тахміна Ікромова (Узбекистан) 29,150

Напередодні Онофрійчук здобула три медалі на Кубку світового виклику з художньої гімнастики, який проходив у Румунії.

Читайте також :
Відео На честь українки увімкнули чужий гімн: гучний конфуз стався під час нагородження Онофрійчук
Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

Таїсія Онофрійчук

На честь українки увімкнули чужий гімн: гучний конфуз стався під час нагородження Онофрійчук
Онофрійчук здобула 2 "золота" та "срібло" в окремих дисциплінах на Кубку світового виклику в Румунії
Онофрійчук здобула "срібло" у багатоборстві на Кубку світового виклику в Румунії
Було дуже складно: Онофрійчук підбила підсумки чемпіонату Європи-2026 з художньої гімнастики
Онофрійчук фінішувала шостою у вправах з мячем на Євро-2026

Останні новини