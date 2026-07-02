На честь українки увімкнули чужий гімн: гучний конфуз стався під час нагородження Онофрійчук

Неприємний інцидент стався під час церемонії нагородження на Кубку світового виклику з художньої гімнастики, який проходить у румунському Клуж-Напоці.

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук блискуче виступила у фіналі вправи з обручем, здобувши золоту медаль. Однак урочистий момент був зіпсований прикрою помилкою організаторів.

Під час церемонії нагородження замість Державного гімну України на арені несподівано пролунав гімн Польщі. Помилку помітили лише через кілька секунд, після чого трансляцію музики негайно зупинили.

Читайте також : Мер румунського міста заборонив гімн та прапор РФ на турнірі з художньої гімнастики

Організатори швидко виправили ситуацію. З другої спроби на честь української чемпіонки все ж прозвучав гімн України, після чого церемонію нагородження завершили без будь-яких нових інцидентів.

Примітно, що польський гімн мав звучати пізніше. Його повинні були виконати під час нагородження фіналу вправи з м'ячем, де золоту медаль здобула представниця Польщі Ліліана Левінська. Можливо, саме ця обставина і стала причиною прикрої плутанини.

Нагадаємо, у перший день змагань Таїсія здобула "срібло" в індивідуальному багатоборстві.

Згодом скарбничка українки поповнилася ще трьома медалями. Українська грація виграла дві золотих та одну срібну медаль.