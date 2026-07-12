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Збірна України виграла "бронзу" у групових вправах на Кубку світу в Італії

Олексій Мурзак — 12 липня 2026, 20:43
Збірна України виграла бронзу у групових вправах на Кубку світу в Італії
Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation

Збірна України виборола "бронзу" в групових вправах з 3 обручами та 2 парами булав на етапі Кубку світу в Мілані, Італія.

"Синьо-жовті" у складі Поліни Городничої, Діани Баєвої, Таїсія Редьки, Валерії Перемети, Олександри Ющак набрали 26,950 балів.

Перемогу ж здобула збірна Китаю, а срібними призерками стали німецькі гімнастки.

Кубок світу з художньої гімнастики

Командні змагання, вправи з 3 обручами та 2 парами булав

  1. Китай – 28,100
  2. Німеччина – 27,300
  3. Україна – 26,950

Напередодні на цьому ж етапі українка Таїсія Онофрійчук здобула срібну медаль у вправах з обручем.

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