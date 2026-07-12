Збірна України виграла "бронзу" у групових вправах на Кубку світу в Італії
Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation
Збірна України виборола "бронзу" в групових вправах з 3 обручами та 2 парами булав на етапі Кубку світу в Мілані, Італія.
"Синьо-жовті" у складі Поліни Городничої, Діани Баєвої, Таїсія Редьки, Валерії Перемети, Олександри Ющак набрали 26,950 балів.
Перемогу ж здобула збірна Китаю, а срібними призерками стали німецькі гімнастки.
Кубок світу з художньої гімнастики
Командні змагання, вправи з 3 обручами та 2 парами булав
- Китай – 28,100
- Німеччина – 27,300
- Україна – 26,950
Напередодні на цьому ж етапі українка Таїсія Онофрійчук здобула срібну медаль у вправах з обручем.