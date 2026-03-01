Онофрійчук виграла золото в багатоборстві на першому етапі Гран-прі у Таллінні
17-річна українка Таїсія Онофрійчук тріумфувала у багатоборстві на стартовому етапі серії Гран-прі з художньої гімнастики, який приймає Таллінн.
За підсумками чотирьох виступів Онофрійчук здобула 114,850 бала. Хоча змагання ще не були завершені, результат українки виявився недосяжним для суперниць – жодна з них уже не мала шансів перевершити її показник.
Срібну нагороду виборола польська гімнастка Ліліана Левінська, у доробку якої 111,000 бала. На третій щабель п'єдесталу піднялася представниця Італії Софія Раффаелі з результатом 110,150.
Етап Гран-прі у Таллінні. Багатоборство
- 1. 🥇 Таїсія Онофрійчук (Україна) – 114,850
- 2. 🥈 Ліліана Левінська (Польща) – 111,000
- 3. 🥉 Софія Раффаелі (Італія) – 110,150
Додамо, що наставницею Раффаелі є росіянка Аміна Заріпова. Напередодні турніру італійська спортсменка протягом двох тижнів готувалася до старту в російському Новогорську.
Нагадаємо, раніше Онофрійчук була номінована на звання найкращої гімнастки Європи у 2025 році.