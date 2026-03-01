Українська правда
Онофрійчук виграла золото в багатоборстві на першому етапі Гран-прі у Таллінні

Денис Шаховець — 1 березня 2026, 00:15
17-річна українка Таїсія Онофрійчук тріумфувала у багатоборстві на стартовому етапі серії Гран-прі з художньої гімнастики, який приймає Таллінн.

За підсумками чотирьох виступів Онофрійчук здобула 114,850 бала. Хоча змагання ще не були завершені, результат українки виявився недосяжним для суперниць – жодна з них уже не мала шансів перевершити її показник.

Срібну нагороду виборола польська гімнастка Ліліана Левінська, у доробку якої 111,000 бала. На третій щабель п'єдесталу піднялася представниця Італії Софія Раффаелі з результатом 110,150.

Етап Гран-прі у Таллінні. Багатоборство

  • 1. 🥇 Таїсія Онофрійчук (Україна) – 114,850
  • 2. 🥈 Ліліана Левінська (Польща) – 111,000
  • 3. 🥉 Софія Раффаелі (Італія) – 110,150

Додамо, що наставницею Раффаелі є росіянка Аміна Заріпова. Напередодні турніру італійська спортсменка протягом двох тижнів готувалася до старту в російському Новогорську.

Нагадаємо, раніше Онофрійчук була номінована на звання найкращої гімнастки Європи у 2025 році.

