Онофрійчук номіновано на звання найкращої гімнастки Європи у 2025 році

Олексій Мурзак — 27 лютого 2026, 22:50
Таїсія Онофрійчук
Українку Таїсію Онофрійчук номіновано на звання найкращої гімнастки Європи у 2025 році.

Про це повідомляє European Gymnastics.

Серед претенденток української грації Анна Бербосу (спортивна гімнастика, Румунія), Ніна Дервал (спортивна гімнастика, Бельгія), Меланія Родрігес (стрибки на батуті, Іспанія) та Дар'я Варфоломєєва (художня гімнастика, Німеччина).

Голосування триватиме до 13:00 за київським часом 3 березня. Проголосувати за українку можна за посиланням.

Нагадаємо, напередодні українська команда "Школи Дерюгіних" у складі Таїсії Онофрійчук, Поліни Каріки та Любові Горащенко здобула золоту медаль на клубному чемпіонаті світу AEON Cup 2025 з художньої гімнастики.

Раніше повідомлялося, що Онофрійчук та Каріка виграли чотири золоті медалі на Гран-прі у Брно.

