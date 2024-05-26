Збірна України з гімнастики виборола бронзу у фіналі з 3 стрічками та 2 м’ячами
Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзові медалі чемпіонату Європи у фіналі з трьома трічками та двома м’ячами.
Спершу виступ українок оцінили у 33,500, але після протесту бал підняли до 33,900. Україну представляли Марія Височанська, Аліна Мельник, Діана Баєва, Кіра Ширикіна та Валерія Перемета.
Чемпіонками Європи стали іспанки з результатом 34,700. Друге місце та "срібло" здобула збірна Ізраїлю, набравши 34,500.
Нагадаємо, раніше медальний доробок поповнився бронзою Таїсії Онофрійчук.