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Збірна України з гімнастики виборола бронзу у фіналі з 3 стрічками та 2 м’ячами

Игорь Чернявский — 26 травня, 17:06
Збірна України з гімнастики виборола бронзу у фіналі з 3 стрічками та 2 м’ячами

Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзові медалі чемпіонату Європи у фіналі з трьома трічками та двома м’ячами.

Спершу виступ українок оцінили у 33,500, але після протесту бал підняли до 33,900. Україну представляли Марія Височанська, Аліна Мельник, Діана Баєва, Кіра Ширикіна та Валерія Перемета.

Чемпіонками Європи стали іспанки з результатом 34,700. Друге місце та "срібло" здобула збірна Ізраїлю, набравши 34,500.

Нагадаємо, раніше медальний доробок поповнився бронзою Таїсії Онофрійчук.

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