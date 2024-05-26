Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гімнастика

Онофрійчук відсвяткувала 16-річчя бронзою на чемпіонаті Європи

Владислав Уткін — 26 травня, 12:05
Онофрійчук відсвяткувала 16-річчя бронзою на чемпіонаті Європи

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула бронзову медаль у вправах в обручі на чемпіонаті Європи-2024 в угорському Будапешті.

Українка посіла третє місце у фіналі, продемонструвавши результат — 34,900 бали.

Золоту та срібну нагороди здобули дві представниці Болгарії.

Цікавим фактом стало те, що Таїсія сьогодні святкує день народження. Українці виповнилось 16 років.

Зазначимо, Онофрійчук буде змагатися ще у двох фіналах: з м'ячем та зі стрічкою. Переможці у дисциплінах визначаться до 13:20 за київським часом.

Додамо, що в групових вправах Україна пройшла до фіналу в обох дисциплінах. Початок — о 14:45 за київським часом.

Художня гімнастика Євро-2024 Таїсія Онофрійчук

Художня гімнастика

Українські юніорки не змогли вибороти медалі на чемпіонаті Європи
Внаслідок обстрілу Росії було знищено зал спортивної та художньої гімнастики в Одесі
Збірна України посіла 5 та 7 місця у фіналах групових змагань на Кубку світу в Баку
Онофрійчук пройшла до фіналу Кубку світу з художньої гімнастики
Українки завоювали ще 12 медалей на Гран-прі з художньої гімнастики

Останні новини