Ковтун може пропустити рік через зміну громадянства

Головний тренер збірної Хорватія з гімнастики Владімір Маджаревич вважає, що Україна буде протестувати щодо зміни громадянства Іллею Ковтуном.

Цитує тренера видання Sportske novosti.

Якщо українець вирішить виступати за збірну Хорватії, то його можуть відправити на рік карантину та заборонити брати участь у чемпіонаті Європи та світу.

"Ми очікуємо на проблеми зі сторони України, яка не відпустить його добровільно. Є кілька варіантів, і найгірше, що може статися, за нашими даними, це рік карантину, тобто усуненні від великих змагань. Ковтун зможе виступати у французькій, італійській та німецькій лігах, де він не прив’язаний до жодної національності. Єдине, що він не зможе лише брати участь у чемпіонатах Європи та світу. Але навіть якщо буде карантин, то добре, що він станеться на перший рік після Олімпіади", – сказав Маджаревич.

Напередодні заявилась інформація, що Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова подали документи на зміну громадянства.

Варто зазначити, що протягом усього минулого року Ковтун та Горбачова готувалися до паризьких Олімпійських ігор саме у Хорватії. Спортсмен не повернувся в Україну після ОІ-2024, де завоював срібну медаль.

У грудні Іллю включили у склад збірної України на 2025 рік. Відповідний наказ опублікувало Міністерство молоді та спорту.